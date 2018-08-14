У ФРН можуть заборонити хіджаб для дівчаток (відео)

Чи можна школяркам до 14 років носити хіджаб у Німеччині? Поки що так. Але німецькі політики хочуть це змінити, бо вважають, що дівчат часто просто змушують до цього їхні мусульманські родини.Питання, коли саме дівчинка достатньо зріла, щоб самостійно ухвалювати рішення про носіння хіджаба, є предметом дискусій у Німеччині. Міністр з інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія переконаний, що до 14 років - ні. Дивіться аргументи за і проти у відео DW: