У ФРН чиновника звільнили за привітання Гітлера з днем народження

Суд вирішив, що звільнення держслужбовця, який привітав Адольфа Гітлера з днем народження у Facebook та назвав його "героєм багатьох німців", було законним.Німецький державний службовець, колишній військовий Бундесверу був законно звільнений через те, що привітав з "днем народження" Адольфа Гітлера на своїй сторінці у Facebook. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 29 жовтня, адміністративний суд у федеральній землі Гессен.

20 квітня 2016 року, перебуваючи на випробувальному терміні у державній установі у Гессені, чиновник написав у соцмережі, що "вітає одного із найважливіших людей у німецькій історії з днем народження". "Незалежно від того, наскільки гучно люди розпалюють ненависть проти вас, ви залишаєтесь героєм для багатьох німців. Я також заявляю вам про свою підтримку", - написав тоді чоловік. Як відомо, Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року.

Після того, як цей пост було виявлено, чоловіка було звільнено. Співробітники держустанови також виявили, що він брав участь у двох демонстраціях неонацистської Національно-демократичної партії Німеччини (NPD). Під час однієї демонстрації 30 січня - в річницю призначення Гітлера канцлером Німеччини в 1933 році - він тримав прапор із надписом "шахрайство із наданням притулку робить нас бідними". Чоловік працював у держустанові у Гессені з 2014 року, до цього він протягом 12 років служив у німецькій армії.

Звільнений подав скаргу до суду. Він зазначив, що немає жодних зв'язків з NPD чи крайніми правими рухами, і що лише протестував проти політики німецького уряду щодо надання притулку. Однак суд відхилив скаргу та залишив в силі рішення про його звільнення.