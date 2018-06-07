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У Франції в кредит: Рада схвалила покупку 55 вертольотів для МВС

1.1тЧитати новину російською

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Францією про створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту, сума якої становить 555 млн євро.

"За" проголосували 227 нардепів, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна отримає кошти від Держказначейства Франції і консорціуму французьких банків під 4,25% річних.

За словами глави МВС, нові гелікоптери допоможуть вирішити проблему санітарної авіації, будуть евакуювати людей в горах і з небезпечних зон, а також їх будуть залучати до гасіння пожеж.

Державний секретар МВС Олексій Тахтай зазначив, що метою проекту є створення однієї з кращих служб безпеки і оперативної допомоги для населення. Згідно з угодою Україна отримає 55 вертольотів.

Н225 (21 одиниця) - двомоторний вертоліт середнього класу, з найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності.

Модель Н125 (24 одиниці) - легкий одномоторний вертоліт, що перевершує всі інші вертольоти цього класу по продуктивності і універсальності.

Модель Н145 (10 одиниць) - новий легкий двомоторний вертоліт з високою експлуатаційною готовністю в різних умовах.

За словами Тахтая, фахівці льотної справи всіх відомств системи МВС вибрали продукцію Airbus Helicopters, в першу чергу за критерієм "ціна-якість". Крім того, Україна отримає навчання екіпажів і технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня було підписано угоду між Україною та Францією про постачання 55 вертольотів для системи МВС.

Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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