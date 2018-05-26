УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

У Франції десятки тисяч знову вийшли на протест проти політики Макрона

147

Профспілки заявляють про 250 тисяч учасників акцій по всій країні, оцінки поліції скромніші. Очільник французької Компартії звинуватив президента країни Еммануеля Макрона в "авторитарних методах" та "зверхності".Понад 60 організацій, передусім профспілки та партії лівого спрямування, закликали французів вийти в суботу, 26 травня, на акції протесту проти політики "на користь найбагатших", яку закидають президенту Еммануелю Макрону.

За даними організаторів акцій, на вулиці у всій країні вийшли 250 тисяч протестувальників, з яких у Парижі - 80 тисяч. Водночас поліція оцінила кількість протестувальників у Парижі в 21 тисячу осіб. На початку акції в столиці поліція затримала кілька десятків осіб, деякі з них мали при собі зброю, повідомляє агентство AFP. Демонстрації пройшли також у багатьох інших містах, зокрема в Ліоні, Марселі, Греноблі та Монпельє.

Генеральний секретар Компартії Франції П'єр Лоран, виступаючи перед мітингувальниками у Парижі, звинуватив Макрона в "авторитарних методах" і "зверхності".

Демонстрація в Парижі цього разу була меншою, ніж аналогічна акція, що відбулася на початку травня - тоді на вулиці столиці Франції вийшли, за даними поліції, 40 тисяч людей, а профспілки заявляли про 100 тисяч протестувальників.

Еммануель Макрон відреагував спокійно на протести. "Я не буду керувати з огляду на опитування чи демонстрації, бо цього у нас було вже вдосталь в минулому", - заявив Макрон напередодні, перебуваючи з візитом у Санкт-Петербурзі в Росії.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги