У фракції "Голос" у Раді поміняли керівника

Фракція партії "Голос" у Верховній Раді поміняла керівника – замість Сергія Рахманіна її очолить Ярослав Железняк.

Про це повідомила пресслужба партії. Раніше Железняк обіймав посаду заступника голови фракції.

Ініціатором зміни керівництва виступив Рахманін. Він пояснив своє рішення потребою зосередитися на законодавчій роботі, а також на питаннях, пов'язаних із національною безпекою, оскільки є членом комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Мої знання та досвід мають бути максимально використані в цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією.Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі", – зазначив Рахманін.

Він додав, що головування у фракції не є довічним привілеєм або довічним ув'язненням, а ротація керівництва є не тільки нормальним, але й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей.

Железняк заявив, що багато організаційних функції виконував і раніше як заступник голови фракції, але тепер "матиме ще більше відповідальності перед колегами за довіру".

31-річний нардеп також додав, що буде не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, а й ефективним для команди "Голосу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Голос" народний депутат Святослав Вакарчук подав заяву про вихід з однойменної фракції у Верховній Раді. Вакарчук ухвалив таке рішення після того, як 18 червня Рада не підтримала позбавлення його депутатського мандата. Пізніше партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.