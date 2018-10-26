У Флориді обшукали поштовий центр через посилки з бомбами

Слідчі та пошукові собаки обшукали поштовий центр у місті Опа-Лока у Флориді, через який могли бути відправлені вибухові пристрої на адреси відомих політиків та критиків Дональда Трампа.Після того, як в США на адреси представників Демократичної партії та відомих політиків були відправлені посилки з вибуховими пристроями, слідчі обшукали поштовий центр у штаті Флорида. Команда зі знешкодження бомб та пошукові собаки обшукали центр у місті Опа-Лока, повідомила у четвер, 25 жовтня, місцева поліція.

Принаймні один підозрілий пакунок пройшов через цей центр, повідомила газета Miami Herald із посиланням на слідчих. Під час пошуків жодного вибухового пристрою знайдено не було.

Невідомі відправили щонайменше десять посилок із вибуховими пристроями на адреси щонайменше восьми політиків та суспільних діячів, які відомі своєю критикою у бік президента США Дональда Трампа. Серед них колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, екс-президент країни Барак Обама, телеканал CNN, екс- генпрокурор Ерік Холдер, екс-директор ЦРУ Джон Бреннан, мільярдер Джордж Сорос. Також "посилки" надійшли представниці Каліфорнії у Конгресі Максін Вотерс, екс-віце-президенту Джо Байденові та акторові Роберту Де Ніро. На одному з конвертів було вказано ім'я відправника - представниці Демократичної партії Деббі Вассерман-Шульц. Вона заявила, що обурена використанням її імені в цій історії.

Пакунки досі завжди перехоплювали. Адреси на них завжди були надруковані, а не підписані від руки. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цю акцію.