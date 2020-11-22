У Філатова ведуть паралельний підрахунок голосів: який результат

Марія Шевчук Політика 22:15, 22.11.2020 Оновлено: 22:16, 22.11.2020

Штаб Бориса Філатова проводить паралельний підрахунок голосів. За результатами обробки 32% бюлетенів, за нього свої голоси віддали 78,93% виборців, водночас за Загіда Краснова – 17,90%.

Згідно з паралельним підрахунком, явка виборців у другому турі виборів мера склала близько 25% і стала однією з найвищих в Україні. Проголосувало майже 193 тисячі виборців, пише "Наше Місто".

Нагадаємо, що за даними екзитполу Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", Філатов набрав 78,85% голосів, його опонент Краснов – 18,25% голосів.

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