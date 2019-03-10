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У "Феофанії" повинні лікувати військових, а не нардепів – Гриценко

1.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко вважає, що в елітній клінічній лікарні "Феофанія" повинні лікувати військових, а не народних депутатів.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Моя позиція проста, в клінічній лікарні "Феофанія" і в інших елітних лікувальних установах, в яких зараз обслуговують представників влади, треба лікувати військових. Я особисто не був ні дня в їхній "Феофанії", її треба негайно передати для лікування АТОвців", – зазначив Гриценко.

Він уточнив, що у держбюджеті на 2019 рік на утримання "різних елітних "Феофаній" закладено 900 млн грн, а на порятунок і реабілітацію військових і ветеранів 112 млн".

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

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"Це просто неприпустимо! 900 млн і 112 млн – це кров. Ті, хто голосували за бюджет, там була кров на тому папері. Хто його підписав – підписав кров. Я б не підписав такий бюджет", – сказав кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко розповів про підготовку маніпуляції з військовою технікою.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
УкраїнаКиїв
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