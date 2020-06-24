У Федерації профспілок зажадали звільнення Третьякової через скандал з дітьми "низької якості"

Постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради із вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за її "антисоціальну та антигуманну позицію".

Відповідна заява опублікована на сайті установи. Там зазначили, що звернулися до голови парламенту Дмитра Разумкова із вимогою розглянути таку пропозицію.

"Від імені профспілкової спільноти і її жіночих осередків у заяві Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіківвисловлюється засудження антисоціальної та антигуманної позиції голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової", – сказано у документі.

Обурення комісії викликало відео, на якому Третьякова роздумує про те, чи доцільно виплачувати безробітним соціальну допомогу. Нардепка заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".

На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші".