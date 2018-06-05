"У Європи проблеми": Ар'єв попередив про нову гібридну війну Росії

Віце-президент ПАРЄ і нардеп від БПП Володимир Ар'єв заявив, що незабаром Європу чекають проблеми через нову гібридну війну Росії.

Таким чином він відреагував на призначення міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який є затятим прихильником президента РФ Володимира Путіна.

"Хтось скаже, що у нас проблеми з санкціями? Ні, проблеми не у нас, а у Європи. Ми навчилися протидіяти гібридній війні, європейці ще ні. Ми вистояли і боремося, вони свою гібридну війну ще отримають - Кремль вже працює по больових точках кожної країни, щоб підірвати ситуацію в потрібний час", - висловив думку він.

Ар'єв зазначив, що в ЄС хочуть відновити співпрацю з РФ, оскільки не розуміють наслідків.

"Яке помилкове розуміння! Путіну і до потрібна не співпраця, а домінування в Європі, яке можливе лише через істотне ослаблення євроінституцій і хаосу, які з ослабленням і зняттям санкцій тільки наблизяться в часі", - уклав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сальвіні викрили в хвалебних висловлюваннях на адресу Путіна.

"Я думаю, що Путін - один з кращих державних діячів", - заявив він.