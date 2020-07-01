Студентка потролила Венедіктову через "відосик" для Порошенка

У партії "Європейська солідарність" опублікували відеоролик, у якому студента 3 курсу потролила генеральну прокурорку України Ірина Венедіктову, яка заявила, що п'ятому президентові Петру Порошенку треба нібито "доводити свою невинуватість у суді".

Відео було опубліковано у Facebook "ЄС". Напередодні Венедіктова записала ролик, у якому нібито пояснила суть незаконної справи проти лідера опозиції. У ньому генпрокурорка заявила: "пропоную п’ятому президенту України [...] скористатись правом на захист у спосіб передбачений законом і доводити в суді свою невинуватість".

Зі свого боку, у відеоролику "ЄС", студентка 3 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка пояснює: згідно до Конституції України, громадяни не повинні доводити свою невинуватість у суді, оскільки у країні існує презумпція невинуватості.

"Зеленський і його команда, у тому числі його 300-відсоткова генпрокурорка Венедіктова, навіть не ознайомлені із Конституцією. Вони не знають, що в демократичній країні є презумпція невинуватості. У частині 2 статті 62 Конституції України чітко написано: жодна особа не зобов'язана доводити свою невинуватість у суді. І навпаки – винуватість особи повинна доводити інша сторона і тільки законним шляхом. Це просто основа всіх основ. Як генпрокурорка може цього не знати?", – зазначила вона.

У "Європейській солідарності" назвали "відосік" генпрокурорки – обмовкою за Фрейдом.

"Відосик генпрокурорки – це справжня обмовка за Фрейдом. Венедіктова підтвердила, що отримала вказівку президента Зеленського переслідувати лідера опозиції Порошенка. PS: Щоб для них було краще зрозуміло, у ролику використано елементи радянської класики", – зазначили у політсилі.

Facebook "Європейської солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно обговорювали і жартували про кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка – за отримання Томосу та утворення Православної церкви України.