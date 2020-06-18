У Європейській народній партії назвали справу проти Порошенка політично вмотивованою

Гліб Іванов Політика 09:26, 18.06.2020 Оновлено: 09:51, 18.06.2020

У Європейській народній партії (ЄНП) заявили, що стурбовані політичним переслідуванням п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це після саміту ЄНП написав президент партії Дональд Туск на своїй сторінці у Twitter. За його словами, звинувачення проти лідера "Європейської солідарності" є політично вмотивованим.

"Європейська народна партія дуже занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування і не можуть бути політично мотивованими проти окремих опонентів", – написав Туск.

Він також додав, що ЄНП підтримує продовження реформ і закликає Україну не втрачати свій шанс.

"Україна не повинна втратити свій шанс виконати свою програму реформ. ЄНП підтримає Україну на цьому шляху", – підкреслив Туск.

Відзначимо, 17 червня Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства.

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічус застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента Порошенка. Також третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Зеленський повинен не переслідувати Порошенка, а дізнатись, звідки в народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Водночас дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив, що переслідування Порошенка з боку Володимира Зеленського будуть у центрі уваги європейських партнерів.

Twitter / Donald Tusk

Як повідомляв OBOZREVATEL, член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив, що 18 червня під час онлайн-саміту Східного партнерства у лідерів європейських держав можуть виникнути запитання до президента Володимира Зеленського через переслідування Порошенка.

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