У Європарламенті занепокоєні порушеннями виборчого процесу, зокрема ситуацією в Кременчуці, – Кубілюс

У Європейському парламенті уважно стежать за місцевими виборами в Україні, які є лакмусовим папірцем демократії. А порушення виборчого процесу, як це відбулося в Кременчуці, насторожує європейських партнерів України.

Таку думку висловив у твітері депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Він наголошує, що місцеві вибори – це тест на демократію, а такі кричущі випадки, як у Кременчуці, викликають стурбованість європейських партнерів України.

"Лакмусовий папірець справжньої демократії – це місцеві вибори в Україні. Україна як демократична держава повинна забезпечити проведення відкритих та чесних виборів. Не повинно лишатися сумнівів щодо рівної участі всіх партій. Нас хвилює Кременчук і подібні випадки", – пише Кубілюс.

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Попри це, Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску "Європейської солідарності" на вибори у міськраду і провела жеребкування партій без участі "ЄС".

8 жовтня "Європейська солідарність" звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці через грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії та зареєструвати кандидатів від "ЄС".