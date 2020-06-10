У Європарламенті закликали владу України припинити переслідування Порошенка

Депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це Ауштрявічюс написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи запланований на сьогодні допит Порошенка у Державному бюро розслідувань.

"Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично мотивованого переслідування", – наголосив Ауштрявічюс.

Нагадаємо, раніше третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що президент Зеленський повинен не переслідувати лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що п'ятого президента України не інформували про нібито "примусовий привід" до Держбюро розслідувань у якості свідка у "справі картин".