У Європарламенті висловили розчарування результатами реформ в Україні

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ висловив незадоволення щодо реформи судової системи й загалом розчарування відсутністю прогресу в боротьбі з олігархією та корупцією в Україні.

Про це йдеться в звіті про виконання українською державою Угоди про асоціацію, який було ухвалено 10 листопада. На сайті Європарламенту зазначається, що його підтримали 53 євродепутатів, семеро не зробили цього і восьмеро утрималися.

У документі говориться про те, що в Україні досі потрібно впровадити низку реформ, щоб "уникнути будь-якого відкату назад". Також наголошується, що серед усіх державних інститутів найменша кількість українців довіряє саме судам.

Розкритикували євродепутати й спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інституції й правоохоронні органи. Крім цього, вони висловили розчарування через брак прогресу в процесі "демонтажу" олігархій у державі. У результаті депутати ЄП закликали Єврокомісію розробити якісні механізми для моніторингу втілення реформ в Україні.

Водночас члени комітету позитивно оцінили прогрес країни у впровадженні важливих реформ, які "просувають її ближче до політичної асоціації" і економічної інтеграції з ЄС. Йдеться про успіхи у таких галузях, як сільське господарство, енергетика, банківська справа, децентралізація, цифрова економіка, довкілля та виборчі процедури.

Як повідомляв OBOZREVATEL: