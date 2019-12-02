У "ЄС" висунули жорсткі умови Зеленському: чого вимагають

На погоджувальній раді, у понеділок 2 грудня, партія "Європейська солідарність" висунула президентові Володимиру Зеленському кілька вимог.

Зокрема, представник фракції Ірина Геращенко заявила, що президент має зустрітись з лідерами фракцій Верховної Ради та поінформувати про переговорні позиції, які він представлятиме на нормандській зустрічі у Парижі.

Вона наголосила, що країну турбує план – чи існує він взагалі, – з яким президент поїде на Нормандський формат у Парижі. Також політикиня підкреслила, що "ЄС" вимагає виключно тимчасовий статус здійснення місцевого самоврядування за особливим порядком у тимчасово окупованих районах Донбасу.

У "ЄС" висунули вимоги Володимиру Зеленському

"Ми ніколи не підтримаємо нічого, що буде працювати на федералізацію, на прямі переговори з бойовиками для того, щоб вивести Росію з-під санкцій і заморожування конфлікту. Дуже важливо, щоб напередодні цієї зустрічі президент знайшов час зустрітися з лідерами парламентських фракцій", – підкреслила Геращенко.

Також у "ЄС" зажадали створити у парламенті тимчасову слідчу комісію щодо розслідування випадків втручання влади в роботу силових органів.

"Турбує те, що замість того, щоб будувати сильну державу, ми перетворюємося на поліцейську державу, де "кошмарять" активістів, волонтерів, військових, де уклоністи воюють з резервістами і армією. Сьогодні у нас відбуваються допити жінок – військових, суди над військовими, які в критичні для країни дні не ховалися в кущах, а захищали державу", – зазначила Геращенко.

На її переконання, нині існує пряме втручання влади в роботу силових органів, що було зафіксовано у відповідних телефонних розмовах, які оприлюднені в ЗМІ.

"Ми за ДБР, але незалежне від Офісу президента. Тому просимо негайно створити ТСК, яка зможе розслідувати ці питання", – сказала Геращенко.

Також депутатка зазначила, що наполеглива позиція фракції "Європейська солідарність" змусила команду Зеленського переглянути своє рішення щодо неучасті представників України у грудневому Саміту НАТО в Лондоні.

Так, до Лондона терміново відряджений міністр Пристайко. За словами нардепки, українська влада має підтвердити курс України на отримання ПДЧ в НАТО, тому Верховна Рада зобов’язана на найближчому пленарному засіданні ухвалити відповідну постанову, ініційовану депутатами від фракції "Європейська Солідарність".

"У ці дні в Лондоні відбувається захід високого рівня країн -членів НАТО. І завдяки жорсткій критики фракції "Європейська Солідарність" Міністерство закордонних справ змінило свою позицію і міністр братиме участь в цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради вже завтра поставити в порядок денний заяву ВР за реєстраційним номером 2327. Це апеляція до наших партнерів до НАТО щодо надання Україні ПДЧ", – зазначила парламентар.

Також Геращенко наголосила, що партнери України по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші військові щодня роблять для захисту безпеки континенту.

"Вчора на сході загинуло ще двоє наших військових – альфівців. Це еліта країни…Європа повинна цінувати внесок України, ту дорогу ціну, яку ми платимо за безпеку континенту. Ми маємо право отримати ПДЧ. Але для цього й Україна повинна займати проактивну позицію, а не мовчати", – зауважила політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Геращенко заявила, що українська влада має максимально ефективно використовувати кожну нагоду для того, щоб нагадувати міжнародним партнерам України про наслідки російської агресії і зміцнювати позиції нашої держави у світі.

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