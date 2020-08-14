У "ЄС" вимагають скликати екстрене засідання Ради через COVID-19

У "Європейській солідарності" вимагають негайного скликання позачергової сесії Верховної Ради через катастрофічну ситуацію з ростом рівня захворюваності на коронавірус.

Про це заявив народний депутат фракції "ЄС" Ростислав Павленко.

"Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про "закінчення епохи бідності" через сміхотворне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19", – наголосив він.

"Світ охоплений пандемією вже більш ніж півроку, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи і бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни", – зазначив Павленко.

Також політик підкреслив, що неприпустимо використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом на піар влади.

"Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - зазначив народний депутат.

""Європейська солідарність" вкотре наголошує, що в розпал пандемії головними напрямками роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив засоби для існування через бездумні і нелогічні дії влади", - наголосив представник "Європейської солідарності".

"Вимагаємо від Зеленського припинити годувати українців обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті українського народу від пандемії коронавірусу", - підсумував народний депутат.