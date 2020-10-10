У 'ЄС' розповіли про передвиборчі вакханалії на Кіровоградщині

"Європейська Солідарність" вимагає від Центральної виборчої комісії припинити повноваження Добровеличківської селищної територіальної виборчої комісії через систематичне порушення Виборчого кодексу України.

Добровеличківська СТВК чотири рази ухвалювала постанови про відмову в реєстрації кандидатів від партії "Європейська Солідарність" на виборах до селищної ради, передає сайт політсили.

Дві постанови вже визнані протиправними і скасовані рішеннями Кіровоградського окружного адміністративного суду від 30 вересня та від 2 жовтня 2020 року. Суд зобовязав Добровеличківську СТВК розглянути документи про реєстрацію кандидатів від партії "Європейська Солідарність".

Через систематичні порушення виборчого законодавства партія також звернулась до Новоукраінської районної територіальної виборчої комісії із заявою про дострокове припинення повноважень Добровеличківської СТВК. Районна ТВК не змогла ухвалити рішення за заявою "Європейської Солідарності".

Тим часом Добровеличківська СТВК ухвалила ще дві постанови від 5 та 7 жовтня і втретє та вчетверте відмовилась реєструвати кандидатів від "ЄС".

Як відомо, Виборчий кодекс України не передбачає можливості ухвалення виборчою комісією з одного і того ж питання двох постанов одночасно з однаковим рішенням.

Таким чином, Добровеличківська СТВК не виконує рішення судів, діє за межами виборчого законодавства і перешкоджає реєстрації кандидатів від "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер списку до Черкаської обласної ради від "Європейської Солідарності" Роман Сущенко зустрівся зі спостерігачами місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та поінформував їх про порушення виборчого процесу.