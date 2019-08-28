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У "ЄС" Порошенка заявили про окупацію свободи слова друзями Кремля у Раді

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Партія "Європейська солідарність" вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близького соратника Віктора Медведчука – та закликає партії "Голос" і "Батьківщина" переглянути свої позиції і публічно виступити проти такого призначення.

Свою позицію політична сила п'ятого президента України Петра Порошенка виклала в офіційному зверненні на своєму сайті.

"Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором", – йдеться у ньому.

"Ми здивовані позицією інших фракцій, зокрема народних депутатів від "Голосу", які мовчки не заперечували проти окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів, адже ця політична сила вже довела на практиці, як виглядає проросійська цензура на прикладі деяких ЗМІ. І лише представники "ЄС" були проти такого рішення", – наголосили у партії.

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"Європейська солідарність"

"Європейська солідарність"

Сайт "Європейської солідарності"

В "Європейській солідарності" висловили сподівання на те, що всі проєвроєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова, і що спільно їм вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9 скликання. Крім того у партії хочуть дати українським журналістам реальні інструменти захисту їх прав.

"Європейська солідарність" буде послідовно відстоювати справжню свободу слова в Україні, яка не має нічого спільного зі свободою антиукраїнської пропаганди. Україна – не Росія. Час нам знову спільно це довести", – резюмували в партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков за результатами засідання підготовчої групи назвав голів комітетів нового парламенту. Так, Комітет із питань свободи слова очолить Нестор Шуфрич – представник "Опозиційної платформи – За життя".

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Особи
Петро Порошенко Нестор Шуфрич
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
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Коментарі на сайті не модеровані
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Свобода слова - так как её видит Пьяный президент Украины это Обоз где "комментарии не модерируются".
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Петро в каком то своем мире живет
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Захаров Дмитрий, Нет он живет в мире державотворца, а не в мире: мы один народ, мыже братья, Раиссия братская старна. После этого как Шуфрич возглавит комитет, так сразу пойдут попытки отмены квот, свинособачего языка на украинских каналах станет взахлеб, появятся еще ряд пророссийских пропагандистских каналов на тв и даже радио, куча дешевых раиссянских сериалов.. Он еще и разблокирует их гадские сайты типа однокласников. Все будет делать, что бы насрать Украине. Вот по этому и нужны такаие Порошенки, что бы давили москальскую гидру.
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Serov Oleg
Serov Oleg
жирная свинья о свободе слова заговорила....чудеса...
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