У "ЄС" обурилися залученням неповнолітніх до проведення опитування Зеленського

До так званого "опитування Зеленського" залучають неповнолітніх. Про це у Facebook повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитуванні Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби негайно надати цьому правову оцінку", – пише Геращенко.

"Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам", – переконана Ірина Геращенко.

"Спостерігачі і народні депутати від "Європейської Солідарності" фіксують масові випадки залучення до псевдоопитування неповнолітніх. Підлітки віком 15-17 років, які відмовляються надати будь – які документи, що підтверджують їх статус, і тікають від запитань. Залучення неповнолітніх до політики і виборів – порушення і цинізм, до якого навіть Янукович не додумався", – констатує Геращенко.

Ірина Геращенко також звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

"На жаль, ваш чоловік, який сьогодні має бути гарантом Конституції і захищати кожну українську дитину, насправді організував ось цю авантюру, коли підлітки, школярі залучені до псевдоопитування, що є грубим порушенням і закону і просто норм моралі. Ви неодноразово декларували, що в сфері Ваших турбот- українські діти, і я вірю, що Ви щиро вболіваєте за них. "Європейська Солідарність" звертається до Вас із закликом – силою Вашого авторитету припинити цю ганьбу, звернутися до Вашого чоловіка і підконтрольних йому слуг з проханням негайно відпустити всіх дітей і підлітків, залучених до цієї афери, додому, до батьків", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав "опитування Зеленського" найбільшою виборчою фальсифікацією за всю історію України.