У "ЄС" обурилися залученням неповнолітніх до проведення опитування Зеленського

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Ірина Геращенко

До так званого "опитування Зеленського" залучають неповнолітніх. Про це у Facebook повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитуванні Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби негайно надати цьому правову оцінку", – пише Геращенко.

У "ЄС" обурилися залученням неповнолітніх до проведення опитування Зеленського

"Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам", – переконана Ірина Геращенко.

"Спостерігачі і народні депутати від "Європейської Солідарності" фіксують масові випадки залучення до псевдоопитування неповнолітніх. Підлітки віком 15-17 років, які відмовляються надати будь – які документи, що підтверджують їх статус, і тікають від запитань. Залучення неповнолітніх до політики і виборів – порушення і цинізм, до якого навіть Янукович не додумався", – констатує Геращенко.

Ірина Геращенко також звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

"На жаль, ваш чоловік, який сьогодні має бути гарантом Конституції і захищати кожну українську дитину, насправді організував ось цю авантюру, коли підлітки, школярі залучені до псевдоопитування, що є грубим порушенням і закону і просто норм моралі. Ви неодноразово декларували, що в сфері Ваших турбот- українські діти, і я вірю, що Ви щиро вболіваєте за них. "Європейська Солідарність" звертається до Вас із закликом – силою Вашого авторитету припинити цю ганьбу, звернутися до Вашого чоловіка і підконтрольних йому слуг з проханням негайно відпустити всіх дітей і підлітків, залучених до цієї афери, додому, до батьків", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав "опитування Зеленського" найбільшою виборчою фальсифікацією за всю історію України.

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