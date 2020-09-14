У Єрмака знайшли зв'язку з бізнесменом з оточення Путіна

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак як і раніше веде спільний бізнес з російським політиком і підприємцем Рахамімом Емануіловим, який пов'язаний з оточенням президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила Думська. За інформацією видання, вони офіційно числяться серед засновників ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", яке спеціалізується на наданні консалітнгових послуг представникам великого бізнесу.

Частка Єрмака в статутному капіталі компанії складає 10% (7 574 350 грн). Рештою 90% володіє Емануілов. Останній також контролює українське ТОВ "Інтерпромфінанс – Безпека", яке надає охоронні послуги і займається обслуговуванням систем безпеки. Інша половина статутного капіталу підприємства належить Миколі Худолію, який, в свою чергу, спільно з Єрмаком, є засновником кількох українських підприємств.

Журналісти відзначили, що російський партнер нинішнього керівника ОП, 71-річний Емануілов позиціонує себе як політолог і сходознавця. Він вважається експертом в області протидії "екстремізму і тероризму". Радник голови ради федерації федеральних зборів Російської Федерації. Співголова опікунського комітету міжрелігійної ради СНД. Співавтор ряду книг і публікацій.

Крім того, Емануілов є засновником Фонду сприяння розвитку соціальних і гуманітарних відносин "Взаємодія цивілізацій", який надає певні комерційні та посередницькі фінансові послуги.

Вільно володіє англійською, турецькою, фарсі. Кандидат історичних наук.

При СРСР Емануілов працював в центральному апараті державного комітету Ради Міністрів СРСР з зовнішніх економічних зв'язків, в міністерстві зовнішніх економічних зв'язків СРСР, а після розвалу СРСР – в аналогічних структурах РФ. Під час війни в Афганістані їздив в цю країну в якості перекладача при посольстві і торгпредстві СРСР. За радянських часів такі посади зазвичай займали співробітники ГКБ і ГРУ, зазначило видання.

"Після розвалу Радянського Союзу у колишнього співробітника посольства і МЗЕЗ СРСР Емануілова кар'єра цілком вдалася – в 1995 році він стає акціонером "Інтерпромбанк" і заступником голови ради ЗАТ АКБ "Інтерпромбанк", через який відмивалися зовнішні борги СРСР. Також цей банк обслуговував дуже солідну державну структуру РФ – ФГУП "Рособоронекспорт", яка є одним з найбільших постачальників російської зброї по всьому світу", – сказано в публікації.

Свого часу Емануілов створив велику кількість успішних комерційних підприємств, основним напрямком яких було надання консалтингових та посередницьких послуг урядовим і бізнес-структурами країн третього світу – ТОВ "Рахама", ТОВ "Інтерпромагро", ТОВ "Діскавері-Лаб", ТОВ "Інтерпромторг" , ТОВ "ТПФ", ТОВ "Фаско інтернешнл консалтинг", ТОВ "Клондайк".

Видання відзначило, що Емануілов дружний з декількома впливовими і багатими земляками з громади татів – малого гірського народу, що проживає в Азербайджані і Дагестані. Зокрема, він підтримує контакти з колишніми власниками Черкізовського ринку в Москві Годом Нісановим, Зарахом Ілієвим, Тельманом Ісмаїловим і підприємцями Яковом Якубовим і Яном Абрамовим.

Год Нісанов колись познайомив бізнес-партнера Єрмака з колишнім міністром оборони РФ Анатолієм Сердюковим і близьким до Путіна політиком Дмитром Рогозіним, а також з нинішнім міністром оборони Сергієм Шойгу.

Також Емануілов дружний з близьким до Путіна Миколою Єгоровим – який свого часу навчався з майбутнім російським президентом.

Видання нагадало, що Єрмак до призначення главою ОП коментував свій зв'язок з Емануіловим.

"Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. В останній раз ми спілкувалися близько десяти років тому – я привітав його по телефону з днем народження", – заявив він в інтерв'ю "Схемам".

Проте з числа засновників фірми Єрмак не вийшов, підприємство ліквідовано не було. Щоправда, в березні 2020 року, після скандалу, змінився директор компанії. Замість голови Офісу президента ним став його батько Борис Єрмак.

"Здавалося б, якщо акціонерне товариство не веде ніякої господарської діяльності, але компрометує високопоставленого чиновника – чи не простіше його закрити? Але ж ні, не закрили...", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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