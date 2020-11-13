У Єрмака відповіли на раптову відставку Уманського

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак не підписав заяву про відставку свого радника Ігоря Уманського.

Рішення про звільнення Єрмак прийме після особистої зустрічі з Уманським, так як зараз перебуває на лікуванні в лікарні. Про це для "Нового времени"розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Глава Офісу зараз, з відомих причин, знаходиться на ізоляції. З Ігорем Уманським у них відбулася попередня телефонна розмова. Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення по ньому буде прийнято тільки після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича і прийме остаточне рішення", – пояснив радник Єрмака.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента України Ігор Уманський опублікував в мережі фотографію своєї заяви про звільнення. При цьому в мережі помітили дивину в оформленні документа.

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