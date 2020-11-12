У колишнього нардепа Мураєва помер батько

Помер батько колишнього народного депутата, голови партії "Наші" Євгена Мураєва – Володимир Мураєв.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook. Причину смерті він не уточнив.

"Я став значно старше. Вірніше, старшим. Протверезний холод втрати, безсилля і самотність. Як раніше-вже не буде. Бережіть рідних, даруєте любов і час. Ніколи не буде достатньо. Царство Небесне, татові. Помоліться, будь ласка, хто як вміє", – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла Людмила Переведенцева – мати Марини Порошенко, подружжя п'ятого українського президента Петра Порошенка. Їй було 84 роки.

Причини смерті тоді також не були названі, проте до цього в прямому ефірі Порошенко розповідав, що мати його дружини перебувала у важкому стані через коронавірус.