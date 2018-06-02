У Єгипті розпочався другий термін президентства ас-Сісі

Абдель Фаттах ас-Сісі склав присягу в парламенті Єгипту, заступаючи на другий президентський термін. Його переобрання в березні відбулося на тлі низької явки та браку сильних конкурентів.В Єгипті склав присягу переобраний у березні цього року президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі. Урочиста церемонія інавгурації відбулася в суботу, 2 червня, у будівлі парламенту країни, передає інформагенція dpa. У своїй промові ас-Сісі пообіцяв подолати наявні проблеми в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я та культура.

Згідно з офіційними даними, на виборах у березні ас-Сісі набрав близько 97 відсотків голосів. Його єдиним суперником під час голосування був маловідомий політик Муса Мустафа Муса, котрий зумів отримати близько 3 відсотків голосів виборців. Сам Муса називає себе переконаним прихильником президента ас-Сісі.

Інші кандидати опинилися під вартою, або були змушені зняти свої кандидатури з перегонів, інформує агенція новин AFP. Попри заклики влади до громадян прийти на вибори, активність виборців становила трохи більше 40 відсотків.

На попередніх виборах президента 2014 року колишній головнокомандувач збройними силами Єгипту ас-Сісі набрав майже таку ж кількість голосів, як і цього разу. Тоді голосування відбулося за рік після того, як армія на чолі з ас-Сісі повалила першого демократично обраного президента Єгипту - ісламіста Мухаммеда Мурсі.