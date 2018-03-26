У Єгипті почалися триденні вибори президента

Президентські вибори у Єгипті триватимуть три наступні дні. У них прогнозується беззаперечна перемога чинного глави держави Абделя Фатаха ас-Сісі.У Єгипті в понеділок, 26 березня, розпочалися вибори президента країни. Кандидатів на цю посаду лише два - чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі та лідер партії "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Голосування на виборах відбуватиметься протягом трьох днів - з 26 до 28 березня, а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня. Право віддати свій голос за одного з кандидатів мають майже 60 мільйонів громадян країни.

На виборах прогнозується переконлива перемога ас-Сісі, а його суперника називають технічним кандидатом. Муса є маловідомим в Єгипті політиком та раніше довгий час підтримував ас-Сісі. Він зареєструвався для участі у виборах в останній момент - за 15 хвилин до завершення терміну реєстрації кандидатів. Опозиційні політики вирішили не брати участь у виборах, звинувативши владу у репресіях. Вони також закликали своїх прихильників бойкотувати волевиявлення.

Нагадаємо, що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. У 2013 році він зіграв ключову роль у поваленні попереднього єгипетського лідера Мухаммеда Мурсі внаслідок військового перевороту. Нинішні вибори ас-Сісі називає голосуванням за стабільність та безпеку в країні. Утім, критики закидають ас-Сісі проведення небачених досі у Єгипті репресій проти опозиції та інакомислячих, а нинішні президентські вибори називають фарсом.