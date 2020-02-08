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9 лютого • оновлено в 03:13
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В Україні звільнили одіозних лісівників: Гончарук пообіцяв масштабні чистки

10.2т
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У Харківській області та на Закарпатті звільнили одіозних лісівників. Крісел позбулися Віктор Сиса та Валерій Мурга.

Про це в суботу, 8 лютого, на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Очищаємо лісову галузь від корупції", – написав він.

За його дорученням, додав Гончарук, у Держлісагентстві почався повний аудит діяльності та процес "вичищення області від корупціонерів".

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Віктор Сиса і Валерій Мурга

Віктор Сиса і Валерій Мурга

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Що стосується Мурги, то прем'єр підкреслив, що численні скарги на нього підтвердилися, тому його звільнили першим серед обласних керівників.

"Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині, яке очолював Віктор Сиса, який також уже звільнений.

Обсяги незаконних рубок на підприємстві оцінені в 32 млн державних збитків. Борги підприємства – 30 млн. Фіктивні відомості про ідеальний фінансовий стан і закупівля транспортних засобів без погодження з Держлісагентством", – сказано в повідомленні.

Гончарук зазначив, що всі ці дані передані в правоохоронні органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання при спробі дати хабар у 100 тис. дол. детективу НАБУ начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сиси. У Бюро інформацію підтвердили.

  • 28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини. Перед цим лісник посварився з президентом Володимиром Зеленським.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
ліс чиновники
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
хотел сказать.тут недавно игровой бизнес который закрыт закрывали,та у нас в городе наверно что то с замком,не закрылся,работает.не боятся вас "власть"$$$$
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Махал Махалыч, ты немножно того?ПРок
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Внаукраине Потриот, это где у тебя, шавка паРРашная - в Воронеже, что ли?
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