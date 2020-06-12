У дружини Зеленського виявили COVID-19: Ляшко розповів, що очікує президента

Президенту України Володимиру Зеленському призначать особливий режим роботи, з огляду на зараження COVID-19 у його дружини Олени Зеленської.

Такий режим призначать після епідеміологічного розслідування, розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"До мене зверталися епідеміологи, які проводять епідрозслідування, запитували, як правильно організувати процес, амбулаторне лікування та ізоляцію. Питання ізоляції президента прописане у постанові Кабміну, але потрібно розуміти, що йому регулярно проводитимуть тести. Це перша особа, яка ухвалює рішення, ключові для держави, тому епідеміологи можуть прописати певний режим роботи, щоб, дотримуючись епідемічної безпеки, продовжувати роботу та виконувати посадові обов'язки", – пояснив Ляшко.

Володимир Зеленський

Головний санітарний лікар додав, що Зеленський "у тій чи іншій мірі" буде поміщений в ізоляцію.

"Зараз президент і так багато працює в режимі онлайн, проводить багато онлайн-нарад, селекторних нарад. Я думаю, що там не особливо зміниться графік онлайн зустрічей", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!