У другому турі виборів в Україні організували незаконну агітацію та "каруселі". Фото

Мирослав Семенюк Політика 14:32, 15.11.2020 Оновлено: 14:54, 15.11.2020

У другому турі виборів у низці міст України організували незаконну агітацію та "каруселі".

Як повідомив Комітет виборців України у Facebook, на вулицях Херсона розміщено білборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На одних написано "Обирай! Свій господарник або чужий популіст", на інших – зображено динозавра з написом "так" (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон "Великих динозаврів").

Тим часом у Краматорську спостерігачі КВУ повідомили про підозру щодо використання технології "виборчих каруселей".

Так, на дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.

Білборди у Херсоні виконано в стилістиці кандидатів у мери
Facebook Комітету виборців України
Прихована агітація в день виборів у Херсоні
Facebook Комітету виборців України
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада в Україні проходить другий тур місцевих виборів-2020 – українці знову вибирають мерів низки міст.

OBOZREVATEL стежить за порушеннями на виборах у режимі онлайн.

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