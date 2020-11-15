У другому турі виборів в Україні організували незаконну агітацію та "каруселі". Фото
У другому турі виборів у низці міст України організували незаконну агітацію та "каруселі".
Як повідомив Комітет виборців України у Facebook, на вулицях Херсона розміщено білборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На одних написано "Обирай! Свій господарник або чужий популіст", на інших – зображено динозавра з написом "так" (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон "Великих динозаврів").
Тим часом у Краматорську спостерігачі КВУ повідомили про підозру щодо використання технології "виборчих каруселей".
Так, на дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада в Україні проходить другий тур місцевих виборів-2020 – українці знову вибирають мерів низки міст.
OBOZREVATEL стежить за порушеннями на виборах у режимі онлайн.