У ДР Конго після виборів заблокували інтернет

Перемогу у президентських виборах у Демократичній Республіці Конго собі приписують собі як влада, так і опозиція. Підрахунок голосів однак ще не завершений.Після проведення президентських виборів у Демократичній Республіці Конго (ДРК) у цій африканській країні неможливо зайти на інтернет-сайти та в соціальні мережі. У понеділок, 31 грудня, уряд ДР Конго заблокував доступ до інтернету, передає агенція новин epd. Про проблеми з доступом до всесвітньої мережі повідомляється в усіх регіонах країни.

Поки триває підрахунок голосів, влада та опозиція вже заявляють про свою перемогу на голосуванні. Так, провладний кандидат Еммануель Рамазані Шадарі висловив впевненість у тому, що більшість виборців віддали свій голос саме за нього, повідомляє портал новин Actualite.cd. Схожі заяви зробили в розмовах з представниками ЗМІ й двоє провідних опозиційних кандидатів - депутат і колишній менеджер компанії Exxon Mobil Мартін Фаюлу та лідер опозиційної партії "Союз за демократію і соціальний прогрес" Фелікс Тшісекеді.

Нагадаємо, попередні результати виборів мають бути оголошені 6 січня. Переможцем стане кандидат, який здобув більшість голосів виборців. Ці вибори можуть стати історичними, адже очікується, що вперше в історії ДР Конго передача влади може відбутися у мирний і демократичний спосіб. Представники опозиції однак раніше висловлювали побоювання, що результати цих виборів можуть бути спотворені фальсифікаціями на користь провладного кандидата, в тому числі завдяки маніпуляціям із електронними пристроями для голосування.

Загалом у виборах брав участь 21 кандидат на посаду президента. Право голосу мають у Конго близько 40 мільйонів громадян. Інавгурація нового глави держави запланована на 18 січня.​​​​​​​

Наступник Кабіли

З 2001 року ДР Конго очолює Жозеф Кабіла, але формально перший термін на посаді президента він розпочав 2006 року після перемоги на виборах. За конституцією ДРК, він не мав права балотуватися на третій термін і у цих виборах участі не брав. Натомість кандидатом у президенти від влади і ставлеником Кабіли на виборах був колишній міністр внутрішніх справ Рамазані Шадарі.

Повноваження Кабіли формально завершилися ще 20 грудня 2016 року. Тоді під час масових антиурядових протестів в країні загинули десятки людей. Згодом влада і опозиція країни узгодили перехідний період для президента Кабіли, що мав піти з посади до кінця 2017 року. Проте вибори неодноразово переносилися, що викликало невдоволення опозиції і населення та критику з боку міжнародної спільноти.