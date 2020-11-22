У Дніпрі визнали безпечність виборчих дільниць, процес голосування проходив швидко

У Дніпрі триває другий тур виборів міського голови. Процес голосування йде швидко: виборці заповнюють лише один бюлетень, розміром із долоню.

Виборчі дільниці забезпечені всім необхідним для дотримання санітарно-епідемічних норм. Про це під час брифінгу о 16:00 22 листопада повідомив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради Дніпра Артем Нідєлько.

"Для виборців створені всі необхідні умови. На дільницях дотримані жорсткі санітарно-епідемічні норми. Також, як повідомлялось раніше, автотранспортні підприємства міста ініціювали сьогодні безкоштовний проїзд для тих дніпрян, які голосують. Нагадую також про поради лікарів: у вас є гарна нагода не лише скористатися своїм правом на волевиявлення, а й зміцнити свій імунітет та прогулятися пішки до виборчої дільниці", – підкреслив пан Нідєлько.

Наразі процес голосування проходить спокійно, суттєвих порушень, які можуть вплинути на волевиявлення дніпрян, не виявлено.

Утім до правоохоронців надходить інформація про спроби підкупу виборців: "У брифінгу мали брати участь представники Національної поліції, але зараз вони відпрацювують оперативну інформацію про можливі правопорушення на виборах. Нагадую, що фотографування бюлетеню – це порушення таємниці голосування (стаття 159 Кримінального Кодексу України, – Ред.), яке карається трьома роками обмеження волі", – зазначив Нідєлько.

Як повідомлялося раніше, 22 листопада, мешканці Дніпра обирають міського голову в другому турі місцевих виборів. Голосування відбувається на 425 дільницях в усіх районах міста. Всі вони зранку відкрилися вчасно та працюватимуть до 20:00.