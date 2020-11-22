У Дніпрі Краснов міг сам здати поліції скупку голосів, щоб уникнути в'язниці – ЗМІ

У Дніпрі викрили виборців, які нібито намагалися сфотографувати бюлетень із голосом "за Краснова", щоб легко заробити 1500 грн.

Пропозицію про підробіток надсилали дніпрянам давно – у месенджерах і соцмережах було створено спеціальні групи, пише ресурс "Горсовет". Напередодні виборів учасникам груп нібито було оголошено, що потрібно голосувати "за Загіда". За фото бюлетеня з галочкою обіцяли заплатити 1,5 тис. грн, однак про те, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність, представники ставленика мафії Краснова не попередили.

22 листопада ж на виборчих дільницях спостерігачі і поліція затримували виборців за спробу сфотографувати бюлетень.

"Він усіх нас зрадив, – кричала в істериці одна із затриманих на ділянці, – проклятий дагестанець!"

Тим, хто намагався продати свій голос, загрожує кримінальна відповідальність: штраф плюс позбавлення волі на термін до двох років. Поліція вже викрила "сітку" Загіда: стали відомі контакти й адреси кол-центрів, звідки працювали скупники. Готуються обшуки й затримання.

З'явилася також інформація, що сам Краснов-молодший, який курував скупку голосів для Загіда, нібито добровільно передав частину списків поліції, щоб уникнути серйозного терміну. А його "кураторам", яких Краснов теж здав правоохоронцям, загрожує в'язниця.