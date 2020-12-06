У Держдумі РФ відповіли на пропозицію Кравчука відключити Росію від SWIFT

У російській Держдумі назвали провокацією заяву глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леоніда Кравчука щодо можливого відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Пропозицію Кравчука прокоментував RT заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Чепа. За його словами, такі санкції не підтримають західні країни.

Чепа заявив, що відключення Росії від міжнародної платіжної системи негативно відіб'ється на економіці інших держав.

Він також додав, що в РФ таку можливість розглядали, тому створили альтернативну внутрішню систему "МИР".

Крім того, депутат Держдуми назвав застосування санкцій через ситуацію в Україні "дурістю". Він уточнив, що Київ нібито сам "нічого серйозного не робить, щоб вирішувати цей внутрішній конфлікт в Україні".

Платіжна система "Мир" – національна російська платіжна система, в якій розрахунки здійснюються в рублях. Обслуговування системи в країнах Заходу не передбачено. Картами "Мир" неможливо здійснити покупки в багатьох зарубіжних інтернет-магазинах, також не можна використовувати їх для покупки додатків в Google Play Маркет.

Як писав OBOZREVATEL, якщо в процесі переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі до кінця року не буде прогресу, Україна може запропонувати посилити санкції проти Росії, зокрема, відключивши її від міжнародної платіжної системи. Про це сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.