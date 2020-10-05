У Держдепі США оцінили боротьбу Зеленського з корупцією і пригрозили РФ новими санкціями

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен констатував, що корупція в Україні при президенті Володимирі Зеленському не зникла.

Як сказав він під час першої онлайн-дискусії YES на тему: "Перспективи реформ, безпеки та євроатлантичної інтеграції України", Зеленський надає питанню боротьби з корупцією високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему", – заявив Біґен.

Він розповів, що нещодавно відвідував Україну і мав нагоду поспілкуватися з представниками влади та неурядових організацій, що підтримують антикорупційний порядок денний, "аби почути про низку викликів, з якими вони продовжують мати справу".

"Після цього візиту я залишився досить оптимістично налаштований щодо майбутнього України", – зазначив представник Держдепу.

Говорячи про перспективи миру в Україні, він підкреслив, що мінські угоди і нормандський формат залишаються актуальними – вони можуть бути небездоганними, проте це ті інструменти, що в нас є.

"Нам ще належить віднайти шляхи, як використовувати їх із залученням США та підтримкою США. Українська ініціатива щодо забезпечення більш тривалого режиму припинення вогню – це важливий перший крок... Режим припинення вогню необхідний для зниження рівня насильства та напруженості, аби цього було достатньо для подальших кроків, необхідних для справжнього відновлення суверенітету України на цій території", – вважає Біґен.

Він також додав, що російська сторона має зрозуміти, що санкції не будуть зняті.

"Вони можуть навіть поглибитися, якщо російська влада не залучиться до конструктивного, чесного дипломатичного процесу, спрямованого на відновлення суверенітету України на Донбасі", – попередив американський чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України.