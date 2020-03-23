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23 березня • оновлено в 12:15
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У депутата партії Медведчука знайшли коронавірус: з'явилися нові подробиці

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У депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, у якого знайшли коронавірус, експрес-тести показали негативні результати.

Наявність інфікування підтвердив тест методом полімеразної ланцюгової реакції, повідомляє "Українська правда" з посиланням на проінформоване джерело у депутатському корпусі.

За словами співрозмовника видання, перші тести Лукашева були негативні, однак у неділю, 22 березня прийшло підтвердження про коронавірус із останнього забору біоматеріалу.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Лукашев

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Лукашев

Минулого тижня депутат ОПЗЖ мав температуру, зараз почувається краще.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня Лукашева не було. Востаннє він був на освітньому комітеті 10 березня.

Крім того, за інформацією видання, у ще одного депутата політсили перевіряють коронавірус – це Руслан Горбенко.

Зазначимо, що Лукашев обіймає пост першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. 18 березня він разом із групою колег, серед яких Сергій Шахов, Сергій Вельможний, Богдан Горбань і Олександр Сухов, здав тест на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у народного депутата України Олександра Лукашева виявлено коронавірус COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашев
Місце
Україна
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