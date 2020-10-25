У День тиші опозиціонери молились у Києво-Печерській лаврі за мир і благополуччя України

24 жовтня народні депутати, представники ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ взяли участь у молебні у Києво-Печерській лаврі.

"Ми приходимо в храм і молимося за всі ті святі для всіх людей речі, які потрібні сьогодні країні: за мир, добро, розвиток. Ми молимося, щоб люди жили добре і щасливо. Щоб всі ці хвороби пішли з України. Щоб саме в День тиші подумати про майбутнє, прислухатися до свого серця", - сказав Співголова партії Юрій Бойко.

Прессслужба ОПЗЖ

За добробут та щасливе майбутнє для людей були слова молитви кандидата в мери Києва Олександра Попова. "Сьогодні особливий день. Завтра чекає іспит для всієї країни. І всім нам важливо здати його на відмінно", - сказав він.

Прессслужба ОПЗЖ

У свою чергу, Настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло благословив усіх прихожан на мир і добро, на мудрі рішення у відповідальний і важливий для України час.