У день суду над Порошенком посольства США, Канади та Німеччини звернулися до влади України

Посольства США та Канади звернулися до влади України через переслідування Порошенка

Посольство США в Україні у день суду над п’ятим президентом Петром Порошенком оприлюднило заяву проти політичних переслідувань.

У заяві, опублікованій у Twitter, дипломати наголосили, что використовувати систему правосуддя для політично вмотивованих переслідувань є неприпустимим.

"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", – йдеться у повідомленні американського посольства.

Заява посольства США

Крім того, посольство Канади в Україні у Twitter застерегло щодо неприпустимості політичного втручання з боку влади у правосуддя.

"Починаючи з 2014 року, Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполеглива вимога суспільства дотримання порядку і закону чітко була висловлена під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада їх дотримуватиметься.

Українці очікують рівності усіх перед законом. Усі громадяни заслуговують презумпції невинуватості, чесного процесу та юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання та реваншизм тільки породжують те ж саме", – йдеться у заяві посольства Канади.

Заява посольства Канади

Водночас пані посол Німеччини Анка Фельдхузен написала у своєму Twitter: "Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом".

Заява посольства Німеччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Ілля Новіков повідомив, що Офіс генерального прокурора вимагатиме для п'ятого президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.