У День Незалежності України 13 країн нагадали про російську агресію

Представники 13 країн привітали Україну з Днем Незалежності і закликали світ не забувати про військову агресію Росії, а також вимагають від Кремля повернути Києву захоплені території.

З спільним зверненням виступили парламентарії Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, Португалії, Канади та Австралії, передає "Європейська правда".

"Росія продовжує зі зброєю порушувати територіальну цілісність України. Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою ... Україна не повинна бути забутою в світі, де більш ніж достатньо питань, які претендують на міжнародну увагу", – сказано в заяві.

Парламентарії відзначили, що війна на Донбасі триває вже понад шість років і вона забрала життя понад 13 000 чоловік, а також змусила покинути свої будинки більш як 1,5 млн осіб. Вони також нагадали про збитий російським "буком" рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних країн світу.

"У День Незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми відновимо наші зусилля з підтримки України та її союзників для досягнення миру", – зазначено у зверненні.

Зі свого боку привітання Україні направили від президента США Дональда Трампа і Державного департаменту, в якому також міститься заклик до Росії повернути Києву контроль над усією його територією в міжнародно визнаних кордонах.

"Наша підтримка вільної, стійкої і незалежної України залишається непохитною. Ми залишаємося відданими дипломатичним зусиллям для зупинки тривалої російської агресії на Сході України. Як ми зазначили в Кримській декларації, США не визнає спробу Росії анексувати Крим і буде продовжувати цю політику, поки Росія не передасть Україні повний контроль над усією її територією", – зазначив держсекретар Майк Помпео.

"США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців, будь то в уряді, бізнесі або в громадянському суспільстві, чиї зусилля сприяють верховенству права, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції та прискорюють євроатлантичну інтеграцію України", – додав Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме в цей день в 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.