У Данії заборонили закривати обличчя в громадських місцях

Першою чергою заборона стосується традиційного мусульманського вбрання. Набуває чинності вона 1 серпня.Данські законодавці у четвер, 31 травня, схвалили заборону щодо носіння у громадських місцях предметів одягу, які повністю закривають обличчя. Таким чином, поза законом опиняються паранджа та нікаб, які носять окремі мусульманки, зазначає агенція Reuters. Заборона набуде чинності від 1 серпня.

Законопроект був поданий правоцентристським урядом, його також підтримали соціал-демократи та праві популісти, додає агентство новин AFP. За перше порушення штрафуватимуть на суму до тисячі крон (134 євро), за наступні - до вдесятеро більшої суми. За статистикою 2010 року, яку наводить dpa, повністю закривали обличчя у майже шестимільйонній Данії усього близько двох сотень жінок.

Минулого року Європейський суд з прав людини підтримав аналогічну заборону в Бельгії.