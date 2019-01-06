У Чорне море увійшов корабель ВМС США

Десантний корабель США Fort McHenry увійшов до акваторії Чорного моря через протоку Босфор. На його борту можуть перебувати до 500 морських піхотинців.Десантний корабель США USS Fort McHenry (LSD 43) ввечері в неділю, 6 січня, увійшов до акваторії Чорного моря через протоку Босфор. Про це повідомила інформагенція "Інтерфакс". Під час проходження Босфору корабель супроводжував турецький катер берегової охорони.

"Перехід USS Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість гарантувати безпеку в Чорному морі та зміцнює наші міцні відносини з союзниками по НАТО й партнерами в регіоні", - заявила віце-адміралка Ліза Франчетті, яка командує 6-м оперативним флотом ВМС США. "Наші рутинні операції в Чорному морі також демонструють гнучкість і можливості сил 6-го флоту США", - додала віце-адміралка.

Судно може перевозити до 500 морських піхотинців. Корабель завдовжки 190 метрів обладнаний зенітною артилерією й ракетною зброєю.

USS Fort McHenry входить до складу ударної десантної групи ВМС США. Решта суден цієї групи з 31 грудня перебувають у Середземному морі.

Після початку конфлікту на Сході України в Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США й інших країн НАТО. Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня, зазначає "Інтерфакс".