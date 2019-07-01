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У Чорне море увійшли кораблі НАТО: Путін влаштував провокацію

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Президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити ділянку Чорного моря, де 1 липня повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019.

Через це учасникам навчань довелося поміняти одну з тренувальних локацій. Про це повідомив командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко, повідомляє "Радіо Свобода".

Воронченко заявив, що країна-агресор про перекриття повідомила Україні.

"Ми змінили район навчань, ми не зобов'язані були діяти саме в цьому районі. Будемо зміцнювати навички з виконання завдань в морі, повітрі і на суші", — сказав він.

У Чорне море увійшли кораблі НАТО: Путін влаштував провокацію

У Чорне море увійшли кораблі НАТО: Путін влаштував провокацію

inforesist.org

На думку командира тактичного з'єднання "65" сил США Метью Лімана, найважливішим компонентом навчань цього року є саме ускладнення організації і координація спільних зусиль.

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"Ми повинні пам'ятати, що навчання "Сі Бриз-2019", які починаються сьогодні, готувалися протягом останнього року. Протягом цього року представники 19 країн брали участь в плануванні навчань, відвідували Київ і Одесу. У 2019 вперше в історії навчань буде брати участь новий американський катамаран (американське судно забезпечення USNS Yuma, спущено на воду в 2016 році)", — сказав Ліман.

Відзначимо, що вчення Sea Breeze-2019 проходять в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У них беруть участь 19 країн (США, Великобританії, Румунії, Молдови, Грузії та ін.) І більше 3 тисяч військових. Залучено 32 кораблі, 30 літаки.

"Справжньою новацією навчань стане відпрацювання річкового елемента. За легендою навчань противники спробують заблокувати вихід до моря з річки Дунай. Корабельно-катерний склад морської охорони отримає завдання забезпечити супровід транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря", – розповіли в прес-службі.

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Sea Breeze-2019

Sea Breeze-2019

inforesist.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу. Повітряні судна доставляють в Україну особовий склад, техніку та необхідне обладнання.

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Особа
Володимир Путін
Місце
УкраїнаОдеса
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ахаха, хозяева нерабов обделали шаровары. Капитана амеров фамилия не Mokryak?
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