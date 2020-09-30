У Чернігові нардеп влаштував бійку через білборди конкурента. Відео

У Чернігівській області депутат нібито завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю і спускав шини в автомобіля конкурента.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Чернігівській області у Facebook. Повідомляється, що поліціянти передали в прокуратуру матеріали перевірки конфлікту.

"У Чернігівський відділ поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень місцевому жителю народним депутатом України. Поліціянти провели перевірку цієї інформації й передали матеріали в Чернігівську місцеву прокуратуру для визначення підслідності щодо подальшого досудового розслідування відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України", – зазначили в поліції.

У повідомленні правоохоронців не називається прізвище народного обранця, який влаштував бійку.

Водночас, за даними місцевого телеканалу "Дитинець", конфлікт спровокував нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський. На білборді в центрі Чернігова знімали рекламу кандидата в мери Чернігова від СН Юрія Тарасовця. Семінський заблокував під'їзд до рекламного щита, а потім ударив співвласника фірми, яка обслуговує борди. Крім того, за інформацією каналу, він спустив шини в кількох авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива озвучив неоднозначне висловлювання про те, що українцям як нації нібито загрожує загибель і повне зникнення.