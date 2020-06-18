У Чернігові машину Рабіновича закидали яйцями. Відео інциденту

Авто народного депутата України від фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича закидали яйцями під час його візиту до міста Чернігова.

Про це сам парламентар розповів на особистій сторінці у Facebook. Політик пригрозив активістам відповідальністю за перешкоджання роботі нардепа, а також обізвав "мавпами", яких слід використовувати "замість коней" для праці на благо країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Поспілкувалися з дуже цікавими радикалами, які бігали за нашими машинами, блокували нам дорогу й розкидалися сільськогосподарськими продуктами", – сказав Рабінович.

Рабінович пригрозив мітингарям позовом Скриншот відео

Зі свого боку протестувальники пояснили свій вчинок тим, що автівка нардепа їхала зеленою зоною в історичному місці.

На інцидент уже відреагували в Національній поліції. На сайті відомства повідомили, що на місці події було затримано близько десятьох осіб, адже, окрім закидання машини яйцями, там відбулися й сутички мітингарів із правоохоронцями.

"Під час візиту до Чернігова народного депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодиків намагалася перекрити рух транспорту нардепа та закидала яйцями його автомобіль. Поліцейські, які здійснювали охорону публічного порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розбризкала в їхній бік аерозоль дратівливої дії з балончиків. Одному правоохоронцю завдано тілесні ушкодження, його направлено до лікарні для надання медичної допомоги", – повідомили в пресслужбі НПУ.

Автівку закидали яйцями нібито через проїзд зеленою зоною Скриншот відео

Через це було затримано близько десятка учасників сутички та доправлено їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників.

"Поліція встановлює роль кожного учасника сутички. Їхнім діям буде надано юридичну оцінку. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці січня в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора – ексдепутата міськради, голову місцевого осередку ОПЗЖ Андрія Лесика.