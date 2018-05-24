У Черкасах застрелили депутата від "Батьківщини"

У Черкасах під час перестрілки вбили депутата обласної ради від фракції "Батьківщина" Сергія Гуру. Стрілянина відбулась в його офісі.У Черкасах у четвер, 24 травня, сталася стрілянина в офісі громадської організації "Черкащина", внаслідок якої загинув депутат Черкаської обласної ради фракції партії "Батьківщина" Сергій Гура. Про це повідомила речниця черкаського регіонального осередку партії Інна Хімічук, передає агенція "Українські новини".

"Це було в його офісі. Зайшов чоловік, і почалася перестрілка. Він (Гура. - Ред.) загинув від пострілу", - розповіла вона. Місцеві ЗМІ також повідомили, що ще одна людина отримала поранення і була госпіталізована.

За даними ЗМІ, що до приміщення громадської організації увірвався чоловік з двома гранатами і пістолетом. Зловмисник замкнувся в одному з приміщень. Патрульні, які прибули на місце події, перекрили рух на вулиці. Потім відбувся штурм приміщення офісу, під час якого був поранений один чоловік.

"Поліцейські одразу зреагували, прибули на місце події. Побачили людину в непритомному стані. Ця людина була попередньо тією, яка й заскочила в офіс. Також працівники поліції побачили другу людину, що отримала смертельне поранення. Виявили гранати Ф-1, РГД", - повідомив керівник головного управління Нацполіції України в Черкаській області Валерій Лютий, слова якого наводить місцеве видання "Прочерк".

Зараз на місці працюють поліцейські, слідчо-оперативна група, працівники ДСНС. Обставини події з'ясовуються.