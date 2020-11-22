У Черкасах влаштували підвезення людей на виборчі дільниці. Фото

У Черкасах спостерігачі зафіксували систематичне підвезення виборців до дільниць одними й тими ж автомобілями.

Як повідомляє Комітет виборців України у Facebook, водій залишається за кермом, виборець іде голосувати, потім повертається в машину.

"За час спостереження таких візитів одних і тих самих автомобілів зафіксовано до 10 випадків, що може свідчити про задіяння мереж "сіток" для підкупу виборців", – ідеться в повідомленні.

Водночас ідеться про ті ж дільниці, де раніше було зафіксовано фотографування бюлетенів.

Спостерігачі КВУ повідомили поліцію.

Візитів одних і тих самих автомобілів зафіксовано до 10 випадків Facebook Комітету виборців України

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Київської області викрила 27-річного чоловіка, який у Борисполі перед місцевими виборами 25 жовтня організував "сітку" зі скупки голосів вартістю 500 гривень за кожен.