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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У Черкасах від "Слуги народу" балотується довірена особа Януковича

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Кандидат у народні депутати по 164 мажоритарному округу в місті Черкаси Любов Шпак під час парламентських виборів у 2012 році була довіреною особою "Партії регіонів". Тепер вона намагається пройти в Верховну Раду під прапорами партії "Слуга народу".

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, у проведенні виборчої кампанії Шпак, що обіймає посаду ректора приватного Східноєвропейського університету, допомагає власник цього навчального закладу – Рауф Аблязов. Сам він свого часу намагався потрапити в парламент разом з "Народним блоком Литвина".

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Аблязов і Шпак також спільно контролюють благодійний фонд "ХХІ століття". За інформацією нашого джерела, цей фонд може використовуватися для виведення "чорної готівки" з "Східноєвропейського університету". У схемі може бути задіяна юридична фірма Шпак "Право, бізнес і фінанси". Є також підстави припускати участь в схемі окремих високопоставлених співробітників Черкаської прокуратури. Один з них, Микола Сивак, на цих виборах навіть став довіреною особою пані Шпак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Любов Шпак викрили в плагіаті: свою передвиборчу програму вона запозичила у іншого кандидата в народні депутати, який йде від партії "Слуга народу" по одному з округів на Київщині.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Янукович Партія регіонів
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Крым Андрей
Крым Андрей
У вас только что президент сменился, который был соратником Янека, его министром и создателем партии регионов... Вас это не напрягало?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скотская партия. Стадо скота во главе с альфа-козлом!
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