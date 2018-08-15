У Чехії звинуватили українців у вторгненні: названий справжній "лиходій"

Звинувачення українців у придушенні "Празької весни" з боку лідера Комуністичної партії Чехії Войтеха Філіпа абсолютно безглузді і не відповідають дійсності.

"Це справа не українців, а російських військ, розташованих на території України, тобто прикарпатського військового округу. Але це не означає, що йдеться про Україну", - сказав у коментарі OBOZREVATEL завідувач відділом Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький.

За його словами, незважаючи на те, що Україна була фіктивною республікою у фіктивному Радянському Союзі, вона не мала права на власні рішення.

"Радянський Союз був надцентралізованою державою, все вирішувалося у Кремлі. Власне кажучи, керівництво у Києві абсолютно нічого не вирішувало. І тому звинувачувати українців як націю, як етнос абсолютно безглуздо", - пояснив історик.

Яка мета переслідується компартією Чехії, Кульчицькому незрозуміло: "Можливо, хочуть мати якісь дивіденди від цього. Так, у нас зіпсовані відносини з Угорщиною, але там це зрозуміло, а з Чехією нам нема чого ділити", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму Росією "завершеною справою", проте вони не можуть заявити про це вголос, оскільки їм не вистачає мужності.

Пізніше міністр закордонних справ Чехії у телефонній розмові з главою МЗС України Павлом Клімкіним запевнив, що Прага беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, "Празька весна" відбулася в Чехословаччині у першій половині 1968 року і характеризувалася лібералізацією та розширенням прав і свобод громадян з одночасною децентралізацією. Керівництво СРСР цю реформу не схвалило, і до Чехословаччини були введені радянські війська. У придушенні повстання брали участь спільні контингенти з Польщі, Угорщини та Болгарії.