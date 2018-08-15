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У Чехії звинуватили українців у вторгненні: названий справжній "лиходій"

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Звинувачення українців у придушенні "Празької весни" з боку лідера Комуністичної партії Чехії Войтеха Філіпа абсолютно безглузді і не відповідають дійсності.

"Це справа не українців, а російських військ, розташованих на території України, тобто прикарпатського військового округу. Але це не означає, що йдеться про Україну", - сказав у коментарі OBOZREVATEL завідувач відділом Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький.

За його словами, незважаючи на те, що Україна була фіктивною республікою у фіктивному Радянському Союзі, вона не мала права на власні рішення.

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"Радянський Союз був надцентралізованою державою, все вирішувалося у Кремлі. Власне кажучи, керівництво у Києві абсолютно нічого не вирішувало. І тому звинувачувати українців як націю, як етнос абсолютно безглуздо", - пояснив історик.

Яка мета переслідується компартією Чехії, Кульчицькому незрозуміло: "Можливо, хочуть мати якісь дивіденди від цього. Так, у нас зіпсовані відносини з Угорщиною, але там це зрозуміло, а з Чехією нам нема чого ділити", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму Росією "завершеною справою", проте вони не можуть заявити про це вголос, оскільки їм не вистачає мужності.

Пізніше міністр закордонних справ Чехії у телефонній розмові з главою МЗС України Павлом Клімкіним запевнив, що Прага беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, "Празька весна" відбулася в Чехословаччині у першій половині 1968 року і характеризувалася лібералізацією та розширенням прав і свобод громадян з одночасною децентралізацією. Керівництво СРСР цю реформу не схвалило, і до Чехословаччини були введені радянські війська. У придушенні повстання брали участь спільні контингенти з Польщі, Угорщини та Болгарії.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Станіслав Кульчицький
Місце
Україна
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
"... а русских войск, расположенных на территории Украины.":блядь,это адский пиздец!Вот такие залупоголовые существа возглавляют изучение так называемой истории окраины.Тогда,исходя из логики Кульчицкого,я проходил службу на ДВостоке в узбекских войсках,ибо их у нас было около 70%.Да,но почему-то свиноёбское сознание не оскорбляет то,когда 1-4й Украинские фронты наполняют исключительно украинцами.,Шароварники,вы полные долбоёбы.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иппу Лох Лов, ты смокчи ишаку как отцы и деды твои смоктали, используй пасть свою по назначению как в новоотсоссии использовал, выплодок парашный
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А чего эта коммуняцкая шлендра свиньей верещит про украинцев позабыв, что в их коммунистической кодле предателей собственных народов все они как один - интернационалисты, этого требует учение вырожденца маркса. Ты чего, филлипок, белены поутру обожрался, что ли, ведь у вас "пролетарии всех стран объединяйтесь" а не про единство народов, вы ж ссученое племя, не забывай место свое, слякоть москальская)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
По-любому Путин виноват.
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