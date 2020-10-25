У бюлетенях на Донеччині виявили масові помилки у прізвищах кандидатів від партії "За майбутнє"

У бюлетенях на виборах до Маріупольської міської ради за кілька днів до дня голосування зафіксовано низку помилок. Про це повідомили у партії "ЗА МАЙБУТНЄ", представники якої виявили невідповідності.

Так, у бюлетенях були неправильно вказані прізвища чи ініціали деяких кандидатів. Зокрема, помилки містили бюлетені 2-го, 4-го, 6-го і 7-го територіальних виборчих округів.

Таким чином, вибори у місті могли не відбутися. Довелося терміново друкувати партію бюлетенів з вірними даними. Виправлені бюлетені на дільницях отримали лише напередодні дня голосування.

"Це може виявитися як звичайною неуважністю чи недбалістю, так і спланованими "помилками" з метою зірвати вибори в Маріуполі. Ми прослідкуємо за тим, щоб правоохоронці дали юридичну оцінку тому, що трапилося. Взагалі страшно уявити, що нас може чекати на дільницях і після їхнього закриття, на етапі підрахунку голосів, якщо вже відбуваються такі дивні речі. Від імені нашої партії ми відповідально заявляємо, що фіксуватимемо будь-яку найдрібнішу фальсифікацію і кожне порушення на дільниці", - заявив народний депутат з групи "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ", голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.