У Бундесвері затримали ймовірного іранського шпигуна

Німець афганського походження, який служив у Бундесвері, підозрюється у передачі таємної інформації іранській розвідці.У Німеччині у вівторок, 15 січня, затримали службовця Бундесверу за підозрою у шпигунстві на користь Ірану, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини. Чоловік на ім'я Абдул Хамід С. був затриманий на заході Німеччині, ордер на його арешт був виданий ще 6 грудня.
50-річний підозрюваний є німцем афганського походження та має громадянство обох країн. Він працював перекладачем і консультантом Бундесверу. Його звинувачують у роботі на іранську розвідку та надання їй інформації. Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до заврешення розслідування.
За даними видання Der Spiegel, підозрюваний працював на міністерство інформації і національної безпеки Ірану (MOIS) та мав доступ до "чутливої" інформації про розгортання німецьких військ в Афганістані. Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Штефан Томе (Stephan Thomae) закликав уряд повідомити, чи отримала іранська розвідка цю інформацію.
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