У будь-якому випадку: на Порошенка чекають в НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столстенберг заявив, що президента України Петра Порошенка запросять на саміт Альянсу в Брюсселі, який відбудеться в липні.

"Президента Порошенка буде запрошено на саміт НАТО. Ми поки ще не вирішили, в якому форматі буде проходити і якого роду буде ця зустріч, але його запросять, бо ми вже вирішили, що проведемо зустріч партнерів по операції "Рішуча підтримка", - заявив він на прес-конференції в Брюсселі, передає "Інтерфакс".

Він запевнив, що главу української держави запросять в будь-якому випадку.

Крім того, Столтенберг підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо перспектив приєднання України до Альянсу під час зустрічі в штаб-квартирі з міністром оборони України Степаном Полторак.

"Принцип відкритих дверей - один з основних принципів НАТО - актуальний як для України, так і для інших країн", - зазначив він.

Зустріч у штаб-квартирі НАТО

Як говориться в прес-службі Міноборони, Столтенберг назвав історичною подією прийняття Полторака в новій будівлі штаб-квартири.

"Ми будемо залишатися відданими політичній підтримці України в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність та засуджувати агресію РФ проти України. Ми хочемо аби Мінські домовленості виконувалися і не гинули українські військові", - резюмував він.

Степан Полторак і Йенс Столтенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня Парламентська асамблея НАТО закликала підтримати ініціативи України та Грузії на вступ до Альянсу. Пізніше, міністр оборони Естонії порадив країнам підготуватися до такого кроку.

Пізніше, колишній генсек організації Андерс Фог Расмуссен розповів, що країни НАТО вирішили прийняти Україну ще в 2008 році при виконанні ряду умов.